2019-07-05T14:43:38+03:00
Общество

5 онкоцентров построят на Ставрополье к 2024 году

Регион собирается снижать смертность от новообразований
Полина ШАПОШНИКОВА
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До 2024 года на борьбу с онкологией Ставрополье получит около 30 млрд рублей. Больше 250 — из краевого бюджета, сообщили в пресс-службе минздрава СК.

На Ставрополье намереваются снизить смертность от онкологии до 161 случай на 100 тысяч населения. Для этого в крае построят 5 центров онкологической помощи: в Кисловодске, Буденновске, Ставрополе, Невинномысске, Ессентуках. В этих городах центры оснастят всем необходимым оборудованием для борьбы с новообразованиями.

Новое оборудование появится и в уже существующих медорганизациях, где работают с онкобольными: в Ставрополе и Пятигорске

Сейчас в мнздраве РФ рассматривают включение края в программу по созданию нового корпуса Ставропольского краевого клинического онкодиспансера на 600 посещений в смену. При одобрении заявки строительство начнется в 2020 году. Из краевого бюджета 108 млн рублей направлено на проектно-сметную документацию нового лечебно-диагностического корпуса диспансера и выделен земельный участок.

Министр здравоохранения СК Виктор Мажаров рассказал, как в крае развивается медицина

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ИСТОЧНИК KP.RU

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