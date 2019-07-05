Видео падения подростка с крыши привело ставропольцев в шок

СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-05T14:38:14+03:00

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Камера наблюдения сняла в Ставрополе падение подростка с козырька подъезда одного из домов на улице Серова. Мальчик свалился на асфальт рядом с лавочкой, где сидела пожилая женщина. Она что-то сказала мальчику, но не подошла к нему. Судя по записи, подросток не получил серьезных повреждений и мог двигаться. В полиции города устанавливают обстоятельства произошедшего.

Падение подростка в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU