Психологи оценили состояние 7-летней девочки из Ингушетии

СЕГОДНЯ 15:15 2019-07-05T15:39:41+03:00

На восстановление потребуется очень много времени

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Психологическое состояние семилетней девочки из Ингушетии оценивают как тяжелое. Она мало говорит и долго ещё будет воздерживаться от лишних контактов, считают специалисты. Такое поведение они считают нормальным и поправимым. Кроме этого, психологи говорят, что ребенка надо оградить от возбудителя прошлых травм и новых конфликтов.

Напомним, в четверг в детскую больницу Назрани попала 7-летняя девочка с множеством травм по всему телу. В ночь её прооперировали под надзором Леонида Рошаля, который высоко оценил профессионализм врачей. Вечером девочку доставят в Москву, сообщает омбудсмен Анна Кузнецова.

Следственный комитет по Ингушетии открыл уголовное дело. Первым и единственным подозреваемым пока что является тетя ребенка, которая приходилась ей к тому же опекуном. Женщину задержали и скоро арестуют.

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ИСТОЧНИК KP.RU