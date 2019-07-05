Гигантский обломок Бештау превратят в достояние Железноводска

СЕГОДНЯ 15:51 2019-07-05T15:51:01+03:00

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В Железноводске нашли огромный обломок скалы у подножия Бештау во время благоустройства. Видимо камень скатился с вершины горы в результате сейсмических процессов, так как Бештау является необразовавшимся вулканом, пишет «Newstracker».

Находка напоминает по своей форме сердце. Из него могут сделать новую достопримечательность города. Ведь есть легенда, что Бештау — имя героя, который боролся за любимую и был разрублен на 5 частей, а сердце его превратилось в камень.

ИСТОЧНИК KP.RU