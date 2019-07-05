Президент России отметил вклад «ЕвроХима» в промышленную кооперацию с Италией

СЕГОДНЯ 15:53 2019-07-05T15:53:55+03:00

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Теме экономического сотрудничества было уделено значительное внимание на переговорах в ходе визита Президента России Владимира Путина в Италию.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте российский лидер подчеркнул, что одним из важнейших направлений российско-итальянского сотрудничества является промышленная кооперация.

- Отмечу строительство завода по производству аммиака в Ленинградской области, который был введен в эксплуатацию месяц назад. Инвестиции составили миллиард долларов, - сказал Президент России.

Компания «ЕвроХим» открыла новый завод по производству аммиака в городе Кингисепп Ленинградской области в июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Общий объём инвестиций в проект составил 1 млрд долларов США, а производительность завода, созданного на основе наилучших доступных технологий (НДТ), - 1 млн тонн продукции в год.

В торжественной церемонии открытия завода приняли участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, владелец компании «ЕвроХим» Андрей Мельниченко и посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Там же, на форуме, была достигнута договоренность о строительстве в Кингисеппе к 2023 году нового завода по производству карбамида, аммиака и метанола общей стоимостью до 2,5 млрд долларов. Соответствующий Меморандум о намерениях подписали компания «ЕвроХим», Минпромторг РФ и Администрация Ленинградской области.

Согласно исследованию РА «Эксперт», владелец компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК Андрей Мельниченко является крупнейшим и самым активным частным инвестором в несырьевой сектор российской промышленности. За 15 лет в развитие промышленности в российских регионах предпринимателем было инвестировано более 21 миллиарда долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU