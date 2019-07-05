2019-07-05T16:49:38+03:00
Происшествия

В дело Гаджиева вмешался Совет по правам человека

«То, что с ним сегодня делают силовые структуры – это плохой пример таких понятий, как "государственность", "право", "закон" и "правосудие" для населения Северного Кавказа» - пишет Совет
Полина ШАПОШНИКОВА
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В следком, Генпрокуратуру и к главе Дагестана воззвал Совет по правам человека при президенте РФ, вступаясь за арестованного по подозрению в финансировании терроризма журналиста дагестанского «Черновика».

18 июня Абдулумин Гаджиев был арестован на 2 месяца по решению районного суда Махачкалы. Апелляция защиты в Верховный суд республики не помогла, Гаджиев остался под арестом. Журналист не признал своей вины, пишет «Риа Новости»..

Глава СПЧ Михаил Федотов пишет в своем обращении:

"Просим Вас взять под личный контроль дело Абдулмумина Гаджиева. И не только потому, что нарушаются его права, как человека, как гражданина, но и как общественного деятеля и журналиста. То, что с ним сегодня делают силовые структуры – это плохой пример таких понятий, как "государственность", "право", "закон" и "правосудие" для населения Северного Кавказа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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