2019-07-05T17:12:05+03:00
Происшествия

25-летний мужчина в Дагестане без вести пропал

Вышел из дома и не вернулся
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: отдел МВД России по г. ИзбербашуФото: отдел МВД России по г. Избербашу
Изменить размер текста:

В городе Избербаш Республики Дагестан ищут 25-летнего мужчину. Рамазан Хизриев 3 июля утром ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Пропавший высокого роста, худощавого телосложения, у него светлые волосы, короткая стрижка.

В день исчезновения был одет в темную футболку, темные спортивные брюки и тапочки черно цвета. Полиция просит располагающих информацией о пропавшем мужчине позвонить в дежурную часть: 8(87245)2-40-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый аэропорт в Грозном обойдется в кругленькую сумму
"Поделом ему": маршрутчика из Ставрополя накажут за опасную езду
Кадыров поздравил Путина с христианской наградой
За Глушаковым? Ультрас «Спартака» приедут в Грозный
РФС: «Чечня готова к международному футболу»
Сбербанк — самый дорогой и сильный бренд России по версии Brand Finance
Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины
Банк «Открытие» расскажет ставропольцам о новых программах по кредитованию
В дело Гаджиева вмешался Совет по правам человека
Президент России отметил вклад «ЕвроХима» в промышленную кооперацию с Италией
Гигантский обломок Бештау превратят в достояние Железноводска
Упавший с крыши подросток в Ставрополе отделался ушибами
Психологи оценили состояние 7-летней девочки из Ингушетии
Омбудсмен Кузнецова: «На теле малышки буквально нет живого места»