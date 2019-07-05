25-летний мужчина в Дагестане без вести пропал
Вышел из дома и не вернулся
Фото: отдел МВД России по г. Избербашу
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В городе Избербаш Республики Дагестан ищут 25-летнего мужчину. Рамазан Хизриев 3 июля утром ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Пропавший высокого роста, худощавого телосложения, у него светлые волосы, короткая стрижка.
В день исчезновения был одет в темную футболку, темные спортивные брюки и тапочки черно цвета. Полиция просит располагающих информацией о пропавшем мужчине позвонить в дежурную часть: 8(87245)2-40-02.
ИСТОЧНИК KP.RU