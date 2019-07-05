Банк «Открытие» расскажет ставропольцам о новых программах по кредитованию

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-05T17:14:03+03:00

И по обслуживанию - для населения и бизнеса

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Хотите узнать, есть ли возможность снизить долговую нагрузку? Или как быстро и бесплатно открыть расчётный счёт для предпринимателя? Или как использовать кредитки с выгодой для?

На эти и другие вопросы ответит управляющий региональным операционным офисом «Ставропольский» банка «Открытие» Владимир Лукьянов.

Задать вопросы можно, написав нам на kp.stv@phkp.ru до 11 июля. Ответы будут опубликованы на www.stav.kp.ru в пятницу 12 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU