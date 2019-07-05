2019-07-05T17:14:03+03:00
Общество

Банк «Открытие» расскажет ставропольцам о новых программах по кредитованию

И по обслуживанию - для населения и бизнеса
Поделиться:
Изменить размер текста:

Хотите узнать, есть ли возможность снизить долговую нагрузку? Или как быстро и бесплатно открыть расчётный счёт для предпринимателя? Или как использовать кредитки с выгодой для?

На эти и другие вопросы ответит управляющий региональным операционным офисом «Ставропольский» банка «Открытие» Владимир Лукьянов.

Задать вопросы можно, написав нам на kp.stv@phkp.ru до 11 июля. Ответы будут опубликованы на www.stav.kp.ru в пятницу 12 июля.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новый аэропорт в Грозном обойдется в кругленькую сумму
"Поделом ему": маршрутчика из Ставрополя накажут за опасную езду
Кадыров поздравил Путина с христианской наградой
За Глушаковым? Ультрас «Спартака» приедут в Грозный
РФС: «Чечня готова к международному футболу»
Сбербанк — самый дорогой и сильный бренд России по версии Brand Finance
Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины
25-летний мужчина в Дагестане без вести пропал
В дело Гаджиева вмешался Совет по правам человека
Президент России отметил вклад «ЕвроХима» в промышленную кооперацию с Италией
Гигантский обломок Бештау превратят в достояние Железноводска
Упавший с крыши подросток в Ставрополе отделался ушибами
Психологи оценили состояние 7-летней девочки из Ингушетии
Омбудсмен Кузнецова: «На теле малышки буквально нет живого места»