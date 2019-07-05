2019-07-05T17:14:42+03:00
Общество

Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины

Женщина настаивает на старой версии с борщом и выгребной ямой
Антон ШАПОВАЛОВ
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Тетя жутко изуродованного ребенка из Ингушетии продолжает гнуть свою линии на допросах следствия. По её словам, девочка упала в кастрюлю с борщом и в канализационную яму сама, передают в Следственном комитете по Ингушетии.

Напомним, семилетнюю девочку из Ингушетии привезли в назранскую больницу в четверг вечером. На ней было множество травм разной тяжести. Хирурги под контролем специалистов прооперировали ребенка, сохранив руку, которую хотели ампутировать.

Следователи завели уголовное дело. Тетя, которая является её фиктивной опекуншей, задержана. Её считают главным подозреваемым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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