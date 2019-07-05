За Глушаковым? Ультрас «Спартака» приедут в Грозный

СЕГОДНЯ 18:25 2019-07-05T18:25:37+03:00

Об этом заявили фанаты в группе во «ВКонтакте»

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В фанатских группах «Спартака» появилось сообщение о прекращении бойкота матчей против северо-кавказских клубов. В частности, такое заявление появилось в одном из главных пабликов команды «Фратрия».

Решение вступит в силу перед началом нового сезона. Таким образом, ультрас «Спартака» приедут в СКФО, как минимум, на один матч с грозненским «Ахматом».

Напомним, фанаты красно-белых организованно приедут на Северный Кавказ после восьми лет бойкота. Недавно к такому же решению пришли фанаты ЦСКА, которые из-за запрета пропустили финал Кубка России в 2013 году.

ИСТОЧНИК KP.RU