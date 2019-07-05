2019-07-05T18:54:57+03:00
Общество

Кадыров поздравил Путина с христианской наградой

Свои слова поздравления он опубликовал в соцсетях
Антон ШАПОВАЛОВ
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Глава Чечня Рамзан Кадыров поздравил президента России Владимира Путина с получением медали «Ангел Хранитель мира». Такую награду дают «один раз в сто лет», заметил Кадыров.

- Это свидетельствует об истинном авторитете Президента РФ в мировом сообществе. Поздравляем Вас, уважаемый Владимир Владимирович! - написал глава Чечни.

Отметим, что Путин стал пятым получателем награды за последние 462 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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