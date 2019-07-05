"Поделом ему": маршрутчика из Ставрополя накажут за опасную езду

СЕГОДНЯ 19:23 2019-07-05T19:23:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг в социальных сетях появился ролик, где водитель маршрутки грубо проезжает на красный свет в Ставрополе. Видео вызвало недовольство у горожан, которые требовали найти нарушителя и наказать.

Инцидент случился на пересечении Серова и Достоевского. Водителем маршрутки, как выяснили потом, оказался 27-летний уроженец Краснодарского края. На него завели административный протокол, по которому он должен заплатить около тысячи рублей.

Позже сотрудники ГАИ узнали, что у этого водителя за два года накопилось 15 штрафов, связанных с правилами вождения. Скорее всего, для профилактики к нему предпримут дополнительные меры наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU