"Поделом ему": маршрутчика из Ставрополя накажут за опасную езду
В четверг в социальных сетях появился ролик, где водитель маршрутки грубо проезжает на красный свет в Ставрополе. Видео вызвало недовольство у горожан, которые требовали найти нарушителя и наказать.
Инцидент случился на пересечении Серова и Достоевского. Водителем маршрутки, как выяснили потом, оказался 27-летний уроженец Краснодарского края. На него завели административный протокол, по которому он должен заплатить около тысячи рублей.
Позже сотрудники ГАИ узнали, что у этого водителя за два года накопилось 15 штрафов, связанных с правилами вождения. Скорее всего, для профилактики к нему предпримут дополнительные меры наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU