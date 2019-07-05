2019-07-05T19:46:45+03:00
Общество

Новый аэропорт в Грозном обойдется в кругленькую сумму

Проект здания уже есть
Антон ШАПОВАЛОВ
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Проект возведения аэропорта в Грозном включат в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ на период до 2024 года». Сейчас уже известны некоторые детали, которые представил на совещании по этому вопросу председатель правительства Чечни Муслим Хучиев.

С его слов, аэропорт будет стоить республике 14 миллиардов рублей. Окончить работы планируют до 2024 года. Стройку проконтролирует лично Рамзан Кадыров.

Вопрос о строительстве аэропорта в Грозном поднимался неоднократно. На последней прямой линии Владимиру Путину задали его снова, и президент России пообещал помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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