Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-06T10:33:44+03:00

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Сегодня в Лас-Вегасе прошла дуэль взглядов Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Во время общения с прессой Порье заявил, что шокирует мир тем, что раздавит Хабиба. Хабиб начал разговор с того, что похвалил Порье за "крепость" и хороший бокс. Однако, по мнению Нурмагомедова, Дастин все же не его уровня боец, и в октагоне дагестанский "Орел" собирается доминировать и побеждать.

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Кстати, арена UFC 242, где должен состояться поединок еще даже не построена. Однако билеты на бой, а их было 13 тысяч, уже не купить - их раскупили за 2 дня после старта продаж.

Дуэль взглядов Нурмагомедова и Порье .

ИСТОЧНИК KP.RU