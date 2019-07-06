2019-07-06T10:33:44+03:00
Спорт

Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов

Дуэль взглядов Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье прошла в Лас-Вегасе [видео]
Виталий КЛИМОВ
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Хабиб и Дастин.Хабиб и Дастин.
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Сегодня в Лас-Вегасе прошла дуэль взглядов Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье. Во время общения с прессой Порье заявил, что шокирует мир тем, что раздавит Хабиба. Хабиб начал разговор с того, что похвалил Порье за "крепость" и хороший бокс. Однако, по мнению Нурмагомедова, Дастин все же не его уровня боец, и в октагоне дагестанский "Орел" собирается доминировать и побеждать.

Бой за титул чемпиона UFC в легком весе пройдет 7 сентября в Абу-Даби. Кстати, арена UFC 242, где должен состояться поединок еще даже не построена. Однако билеты на бой, а их было 13 тысяч, уже не купить - их раскупили за 2 дня после старта продаж.

Дуэль взглядов Нурмагомедова и Порье .

ИСТОЧНИК KP.RU

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