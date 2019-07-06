2019-07-06T11:26:57+03:00
Общество

У девочки из Ингушетии нашли старые переломы ребер и травму позвонков

Ребенок подвергался насилию длительное время
Виталий КЛИМОВ
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Врачи обследовали 7-летнюю девочку из Ингушетии, которую вчера доставили в клинику Леонида Рошаля в Москве. По словам врачей, у нее диагностированы старые травмы.

- У нее нашли старые переломы ребер, а также травму позвоночника, - рассказал Леонид Рошаль во время пресс-подхода.

Также на теле ребенка - множественные гематомы и ожоги. Предположительно, ее тетя могла ее пытать раскаленными предметами. Сейчас все усилия медиков брошены на то, чтобы спасти девочке правую руку, в которой из-за сильно нарушенного кровообращения произошел тромбоз сосудов. Рошаль поблагодарил медиков Ингушетии за хорошо проведенную операцию на сосудах. Сейчас девочку поместили в барокамеру, чтобы обеспечить максимальный приток кислорода к поврежденным тканям, однако прогноза, удастся ли сохранить девочке руку, давать пока рано.

Напомним, 7-летний ребенок из города Сунжа на протяжении года подвергался издевательствам со стороны родной тети. Девочку истязали так, что при осмотре врачи в буквальном смысле не нашли у нее на теле живого места. В издевательствах подозревается Мака Ганиева. Сейчас она находится в изоляторе. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении ее под стражу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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