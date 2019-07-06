2019-07-06T11:43:19+03:00
Общество

"Пока смерть не разлучит": почему на Северном Кавказе почти не разводятся

Росстат назвал статистику по расторжению браков
Виталий КЛИМОВ
Поделиться:
..Фото: Валентин ДРУЖИНИН
Изменить размер текста:

Росстат подсчитал, сколько в России за 4 месяца с начала года распалось семей. Цифра оказалась меньше, чем годом ранее. 184 тысяч супругов подали на развод в этом году против 130 тысяч в прошлом. Чаще всего расходятся в Сахалинской области - 5,1 разводов на 1 тысячу населения. В аутсайдерах также Карелия, Ненецкий автономный округ, Белгородская область. В лидерах - республики Северного Кавказа.

Как пишет RT, реже всего браки распадаются в Чечне: меньше 1 развода 1 тысячу человек. Такая же статистика -в Ингушетии и Дагестане. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии цифра приближается к 2 разводам на 1 тысячу населения. Но и эти показатели - вдвое ниже, чем в среднем по стране.

Эксперты отмечают, что такая статистка обусловлена крепкими семейными традициями Кавказа, а также религиозными особенностями региона, когда некоторые жители женятся и разводятся, не обращаясь в ЗАГС, а получая благословение у муллы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Карачаево-Черкесии с выборов сняли КПРФ
У девочки из Ингушетии нашли старые переломы ребер и травму позвонков
Нурмагомедов и Порье провели дуэль взглядов
Новый аэропорт в Грозном обойдется в кругленькую сумму
"Поделом ему": маршрутчика из Ставрополя накажут за опасную езду
Кадыров поздравил Путина с христианской наградой
За Глушаковым? Ультрас «Спартака» приедут в Грозный
РФС: «Чечня готова к международному футболу»
Сбербанк — самый дорогой и сильный бренд России по версии Brand Finance
Тетя избитой семилетней девочки из Ингушетии не признала вины
Банк «Открытие» расскажет ставропольцам о новых программах по кредитованию
25-летний мужчина в Дагестане без вести пропал
В дело Гаджиева вмешался Совет по правам человека
Президент России отметил вклад «ЕвроХима» в промышленную кооперацию с Италией
Гигантский обломок Бештау превратят в достояние Железноводска
Упавший с крыши подросток в Ставрополе отделался ушибами
Психологи оценили состояние 7-летней девочки из Ингушетии
Омбудсмен Кузнецова: «На теле малышки буквально нет живого места»