"Пока смерть не разлучит": почему на Северном Кавказе почти не разводятся

СЕГОДНЯ 11:43 2019-07-06T11:43:19+03:00

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Росстат подсчитал, сколько в России за 4 месяца с начала года распалось семей. Цифра оказалась меньше, чем годом ранее. 184 тысяч супругов подали на развод в этом году против 130 тысяч в прошлом. Чаще всего расходятся в Сахалинской области - 5,1 разводов на 1 тысячу населения. В аутсайдерах также Карелия, Ненецкий автономный округ, Белгородская область. В лидерах - республики Северного Кавказа.

Как пишет RT, реже всего браки распадаются в Чечне: меньше 1 развода 1 тысячу человек. Такая же статистика -в Ингушетии и Дагестане. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии цифра приближается к 2 разводам на 1 тысячу населения. Но и эти показатели - вдвое ниже, чем в среднем по стране.

Эксперты отмечают, что такая статистка обусловлена крепкими семейными традициями Кавказа, а также религиозными особенностями региона, когда некоторые жители женятся и разводятся, не обращаясь в ЗАГС, а получая благословение у муллы.

ИСТОЧНИК KP.RU