2019-07-06T11:57:46+03:00
Политика

В Карачаево-Черкесии с выборов сняли КПРФ

Такое решение принял Верховный суд республики
Виталий КЛИМОВ
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Выборы в Народное собрание КЧР, по всей видимости, пройдут без участия КПРФ. Такое решение принял Верховный суд Карачаево-Черкесии на основании иска, поданного одной из партий. Согласно поданному заявлению, список КПРФ утверждался на заседании партии и не набрал больше половины голосов присутствовавших (27 из 54).

На этом основании избирком КЧР отказал в регистрации списка кандидатов от КПРФ, допущенных для участия в парламентских выборах республики. В дальнейшем ВС КЧР вынес решение о снятии с выборов списка кандидатов Коммунистической партии России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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