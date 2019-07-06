2019-07-06T17:27:02+03:00
Происшествия

Измученная ингушская девочка проведет в больнице не меньше двух месяцев

Об этом рассказала ингушский омбудсмен
Виталий КЛИМОВ
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По словам уполномоченной по правам ребенка в Ингушетии Заремы Чахкиевой, девочка будет находиться в клинике Рошаля не менее двух месяцев. Такой прогноз дают врачи.

- Девочка была под наркозом, но уже приходит в себя, ей сделали перевязку. Врачи сказали, что одну руку они ей спасли, насчет второй пока нет точных прогнозов. Девочка чувствует себя хорошо. Она разговаривает со всеми. Месяц- два она будет находиться в больнице, - сказала Чахкиева.

Напомним, 7-летнюю ингушскую девочку доставили в клинику Рошаля вчера вечером. Ребенок в течение года подвергался систематическим издевательствам со стороны своей тети Маки Ганиевой. Сейчас женщина помещена под арест. Ей предъявлены обвинения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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