Нурмагомедова и Нейта разнимали охранники в Лас-Вегасе

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-07T11:00:42+03:00

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Российский чемпион UFC из Дагестана Хабиб Нурмагомедов и американец Нейт Диас едва не подрались в зрительном зале во время турнира. В Лас-Вегасе проходил Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). На глазах у толпы зрителей Хабиб и Нейт повздорили, а затем Диас с командой устроили потасовку с командой Нурмагомедова.

Очевидцы сообщают, что Диас первый поднялся со своего места и явился в сектор Нурмагомедова и команды. Там и произошла легкая перепалка, которой не дали превратиться в массовую бойню охранники.

ИСТОЧНИК KP.RU