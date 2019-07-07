Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая девочка из Ингушетии остается в тяжелом состоянии. Ее состояние не улучшается, говорят врачи из НИИ детской хирургии Москвы.
Комплексная терпаия видимых результатов не дает, состояние рук не улучшается.
«Интерфакс» приводит цитату медиков: «Выражен сухой некроз пальцев правой кисти и грубые изменения мышц плеча и предплечья».
С операцией врачи пока тянут, чтобы определить, возможно ли спасти руку.
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ИСТОЧНИК KP.RU