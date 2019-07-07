Муж подозреваемой в избиении девочки в Ингушетии – полицейский

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-07T12:04:30+03:00

В правоохранительных органах работает супруг 35-летней женщины, арестованной по подозрению в мучении племянницы в Ингушетии

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В Ингушетии выяснили, что муж подозреваемой в зверском избиении девочки работает в органах. Об этом сообщает «Интерфакс» , ссылаясь на замначальника участковой службы и подразделения по делам несовершеннолетних МВД республики Адама Мургустова.

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ИСТОЧНИК KP.RU