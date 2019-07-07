2019-07-07T14:08:13+03:00
Происшествия

Кадыров о взрыве в Газани: «Мы искренне переживаем за афганский народ»

Глава Чечни прокомментировал утренний теракт в Афганистане
Полина ШАПОШНИКОВА
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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку в центе афганского горда Газань. Сегодня утром смертник взорвался в заминированном взрывчаткой автомобиле, в результате чего, по предварительным данным, погибли 12 человек, больше 40 ранены.

Кадыров написал в своем Telegram-канале: «Афганистан... Разорванная, растоптанная, истекающая кровью страна. Теракты, обстрелы, истязания, артиллерийские удары стали повседневностью. Кому нужен был теракт накануне переговоров, кто надоумил совершить его в нужное время? Кому угодно, но только не афганцам. Мы искренно переживаем за афганский народ и очень надеемся, что найдутся силы способные вернуть мир и согласие Афганистану»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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