Кадыров о взрыве в Газани: «Мы искренне переживаем за афганский народ»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-07T14:08:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал атаку в центе афганского горда Газань. Сегодня утром смертник взорвался в заминированном взрывчаткой автомобиле, в результате чего, по предварительным данным, погибли 12 человек, больше 40 ранены.

Кадыров написал в своем Telegram-канале: «Афганистан... Разорванная, растоптанная, истекающая кровью страна. Теракты, обстрелы, истязания, артиллерийские удары стали повседневностью. Кому нужен был теракт накануне переговоров, кто надоумил совершить его в нужное время? Кому угодно, но только не афганцам. Мы искренно переживаем за афганский народ и очень надеемся, что найдутся силы способные вернуть мир и согласие Афганистану»!

ИСТОЧНИК KP.RU