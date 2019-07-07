2019-07-07T15:19:43+03:00
Происшествия

Детский омбудсмен РФ о девочке из Ингушетии: «Позитивных прогнозов уже нет»

Руку девочке, истерзанной родной тетей в Ингушетии, сохранить не удастся
Полина ШАПОШНИКОВА
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Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила: «Придется принимать тяжелее решения». Позитивные прогнозы медиков, к сожалению не сбываются.

Повторная диагностика показала, что восстановление кровотока правой руки не произошло.

Состояние девочки из Ингушетии уже не внушает медикам уверенности в позитивном окончании громкого дела. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, врачи снова осмотрели ребенка и перестали делать позитивные прогнозы.

Изначально была надежда сохранить обе руки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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