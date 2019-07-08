Степень вины участкового врача в деле избитой девочки в Ингушетии установит следствие

СЕГОДНЯ 09:06 2019-07-08T09:06:31+03:00

Дети у врачей должны стоять на учете

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Следователи в Ингушетии проверят органы опеки и участкового врача после госпитализации избитой 7-летней девочки, сообщает "ТАСС".

Ведь дети должны стоять на учете у участковых врачей. С установлением стабильного состояния ребенка будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Арестованная по подозрению в избиении племянницы 35-летняя женщина отрицает свою вину.

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ИСТОЧНИК KP.RU