В Дагестане остались без воды из-за кишечной палочки

СЕГОДНЯ 09:26 2019-07-08T09:26:48+03:00

Семь детей уже оказалось в больнице

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Семь детей из Дагестана госпитализировали с подозрением на заражение кишечной палочкой, передает пресс-служба Каякентского района, в котором и обнаружили заболевание.

- [И.о. главы района] Магомедэмин Гаджиев выехал на место и провел оперативное совещание по локализации источника заражения, - сказано в сообщении.

По данным администрации, пятеро детей сейчас лежат в инфекционном отделении местной больницы с подозрением на кишечную палочку. У двоих диагноз уже подтвердился. Сейчас берутся пробы воды, чтобы подтвердить версию, что причиной заражения стало именно она. Кроме этого, в селе Сагаси отключили поступление воды и пока что привозят её машинами.

ИСТОЧНИК KP.RU