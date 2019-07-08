В Дагестане остались без воды из-за кишечной палочки
Семь детей из Дагестана госпитализировали с подозрением на заражение кишечной палочкой, передает пресс-служба Каякентского района, в котором и обнаружили заболевание.
- [И.о. главы района] Магомедэмин Гаджиев выехал на место и провел оперативное совещание по локализации источника заражения, - сказано в сообщении.
По данным администрации, пятеро детей сейчас лежат в инфекционном отделении местной больницы с подозрением на кишечную палочку. У двоих диагноз уже подтвердился. Сейчас берутся пробы воды, чтобы подтвердить версию, что причиной заражения стало именно она. Кроме этого, в селе Сагаси отключили поступление воды и пока что привозят её машинами.
ИСТОЧНИК KP.RU
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