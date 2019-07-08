В Ставрополе водитель «скорой» пострадал в тройном ДТП

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-08T11:05:17+03:00

«ВАЗ» не успел затормозить перед мчавшейся на красный машиной «скорой помощи»

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В Ставрополе произошла тройная авария с троллейбусом и машиной «скорой помощи». 7 июля около 21:30 на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Тухачевского «ВАЗ-211440», который двигался на зеленый сигнал светофора, врезался в «УАЗ-396295», мчавшийся на красный с включенными сиренами.

«ВАЗ» по инерции врезался в остановившийся троллейбус. 62-летний мужчина за рулем «УАЗа» получил травму грудной клетки. Остальные участники ДТП остались целы. По факту аварии ведется проверка, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому края.

ИСТОЧНИК KP.RU