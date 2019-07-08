В Ставрополе приступили к замене лифтов

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-08T10:51:32+03:00

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13 первых лифтов начали заменять в Ставрополе по адресам: улица Доваторцев, 43/1, проспект Юности, 44/1, улица Биологическая, 10, улица Мира, 334, и улица Октябрьская, 186/2 и 186/3. В этих многоэтажках будут установлены специальные таблички, с прописанными датами начала и окончаниях работ. Всего планируется до конца 2019 года заменить 106 лифтов а 37 домах краевой столицы.

На время работы жителям верхних этажей придется качать ноги: подъемники работать не будут, сообщили в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU