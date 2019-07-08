2019-07-08T11:16:52+03:00
Происшествия

Сотрудники МВД поймали взломщиков 22 банкоматов на Ставрополье

В общей сложности они заработали свыше 16 миллионов рублей
Антон ШАПОВАЛОВ
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Правоохранители задержали членов преступной группировки, которая ограбила 22 банкомата в Ставропольском крае, передает пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

По её словам, операцию по задержанию планировали сотрудники центрального управления ведомства совместно со ставропольскими коллегами и людьми из ФСБ. Злоумышленники крали деньги из банкоматов только одного кредитно-финансовых учреждений.

Как говорится в сообщении Волк, в преступлении было замешано девять выходцев с Пермской области. Они объездили все Ставрополье и заработали на взломе 16 миллионов рублей. При задержании у банды нашли 490 банковских карт, CD-диски, мобильные и сами деньги.

- Судом в отношении шести предполагаемых организаторов и активных участников преступного сообщества избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом, - передает Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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