День семьи в Ставрополе: медали за 60-летнее супружество и громкая свадьба
В парке Победы молодоженов проводили в долго и счастливо все гости праздника к Дню семьи, любви и верности
День семьи, любви и верности отметили в СтаврополеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В парке Победы Ставрополя в субботу отпраздновали День семьи, любви и верности. У сцены работала выставка изделий умельцев и фотозоны.
Желающие подвигаться приняли участие в семейных конкурсах.
А медали «За любовь и верность» выдали супругам, прожившим вместе больше 60 лет, у которых уже есть не только внуки, но и правнуки.
На свадьбе новой семьи Макаровских все посетители парка стали гостями.
Закончился праздник концертом.
ИСТОЧНИК KP.RU