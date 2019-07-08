День семьи в Ставрополе: медали за 60-летнее супружество и громкая свадьба

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-08T12:03:44+03:00

День семьи, любви и верности отметили в Ставрополе Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В парке Победы молодоженов проводили в долго и счастливо все гости праздника к Дню семьи, любви и верности

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В парке Победы Ставрополя в субботу отпраздновали День семьи, любви и верности. У сцены работала выставка изделий умельцев и фотозоны.

Желающие подвигаться приняли участие в семейных конкурсах.

А медали «За любовь и верность» выдали супругам, прожившим вместе больше 60 лет, у которых уже есть не только внуки, но и правнуки.

На свадьбе новой семьи Макаровских все посетители парка стали гостями.

Закончился праздник концертом.

ИСТОЧНИК KP.RU