"Дайте детям мороженое": по стране прокатилась акция в поддержку избитой девочки из Ингушетии

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-08T13:18:18+03:00

Флешмоб подхватили в других регионах в первый же день

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В воскресенье жители Ингушетии подхватили интересную акцию в поддержку семилетней истерзанной землячки. Они вышли на детские площадки и раздавали всем желающим мороженое. Все происходящее снимали на видео и выкладывали в соцсети.

Начали, однако, флешмоб в Казахстане. Мужчина показал, что он везет два пакета с мороженым и один с шоколадом. Следом появляются кадры, как молодой человек раздает купленное детям. В конце он собирает детей, которые желают истерзанной девочке скорейшего выздоровления.

Подхватили инициативу жители Владимирской области. Молодые люди ходят по парку и раздают сладости всем детям. Причем добровольцы приобрели шоколадки известных марок.

Напомним, на прошлой недели в больницу Назрани поступила семилетная девочка, у которой на теле нашли множественные побои и раны. Сражу же её прооперировали, благодаря чему ребенку удалось сохранить одну из рук.

Вечером следующего дня девочку перевезли в Москв в клинику Рошаля. Там продолжится борьба за вторую руку.

В Ингушетии и других регионах раздают мороженое в поддержку избитой девочки.

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ИСТОЧНИК KP.RU