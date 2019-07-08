«Парта Героя» в Ставрополе: пускают только избранных школьников

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-08T12:50:14+03:00

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В Ставрополе в школе № 7 открыли «Парту Героя», посвященную выпускнику Евгению Степаненко, которого по Указу президента РФ наградили Орденом Мужества за храбрость в борьбе с незаконными вооруженными формированиями на Северном Кавказе

Евгений приехал на открытие «Парты Героя» и рассказал школьникам о военном деле.

Сесть за героическую парту позволят отличникам и активистам.

ИСТОЧНИК KP.RU