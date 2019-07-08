«Парта Героя» в Ставрополе: пускают только избранных школьников
Парту посвятили героическому ставропольцу
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В Ставрополе в школе № 7 открыли «Парту Героя», посвященную выпускнику Евгению Степаненко, которого по Указу президента РФ наградили Орденом Мужества за храбрость в борьбе с незаконными вооруженными формированиями на Северном Кавказе
Евгений приехал на открытие «Парты Героя» и рассказал школьникам о военном деле.
Сесть за героическую парту позволят отличникам и активистам.
ИСТОЧНИК KP.RU