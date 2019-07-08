В Тереке спасатели обнаружили тело жительницы Северной Осетии

СЕГОДНЯ 13:41 2019-07-08T13:41:50+03:00

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Инцидент произошел в районе городской водной станции в ночь на 8 июля. Очевидцы события рассказали, что около полуночи пару накрыло волной со стороны шлюзов. Спастись смог только мужчина.

Изначально местные жители не вызывали спасателей и тщетно пытались найти девушку самостоятельно. И лишь утром прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили девушку в километре от места падения в воду.

За прошедшие выходные это уже второй подобный случай в Северной Осетии. 7 июля 38-летний мужчина утонул в реке Дур-Дур. Его тело нашли добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU