В Тереке спасатели обнаружили тело жительницы Северной Осетии
Девушка решила искупаться ночью со своим знакомым
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Инцидент произошел в районе городской водной станции в ночь на 8 июля. Очевидцы события рассказали, что около полуночи пару накрыло волной со стороны шлюзов. Спастись смог только мужчина.
Изначально местные жители не вызывали спасателей и тщетно пытались найти девушку самостоятельно. И лишь утром прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили девушку в километре от места падения в воду.
За прошедшие выходные это уже второй подобный случай в Северной Осетии. 7 июля 38-летний мужчина утонул в реке Дур-Дур. Его тело нашли добровольцы.
ИСТОЧНИК KP.RU