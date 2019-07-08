Борца с наркотиками в Дагестане признали виновным

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-08T13:52:00+03:00

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Верховный суд Дагестана признал вину руководителя отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики Абдулгасана Хирасуллаева. Его обвиняют в фальсификации доказательств проверок и превышении должностных полномочий, передает пресс-служба ведомства.

- Были получены данные о том, что сотрудники 7-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана, используя свое служебное положение, занимаются распространением наркотического вещества на территории Хасавюрта, - сказано в сообщении.

Против сотрудников завели уголовное дело по четвертой части 303 статьи и первой части 285 статьи. Суд признал вину Хирасуллаева и приговорил его к полутора годам условно. Заключение вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU