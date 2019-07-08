Борца с наркотиками в Дагестане признали виновным
Верховный суд Дагестана признал вину руководителя отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики Абдулгасана Хирасуллаева. Его обвиняют в фальсификации доказательств проверок и превышении должностных полномочий, передает пресс-служба ведомства.
- Были получены данные о том, что сотрудники 7-го отдела управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Дагестана, используя свое служебное положение, занимаются распространением наркотического вещества на территории Хасавюрта, - сказано в сообщении.
Против сотрудников завели уголовное дело по четвертой части 303 статьи и первой части 285 статьи. Суд признал вину Хирасуллаева и приговорил его к полутора годам условно. Заключение вступило в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU