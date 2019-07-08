Путин встретится с главой Дагестана

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-08T14:04:52+03:00

Встреча состоится уже сегодня

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Президент России Владимир Путин встретится с руководителем Дагестана Владимиром Васильевым. Как уверяет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, недавно пребывавший в больнице Васильев поправился и уже готов к полноценной встрече.

- Естественно, Дагестан для президента - это особый регион, особое внимание, поэтому встреча - очередная сверка часов, - сказал Песков.

Кроме этого, у Путина намечен телефонный разговор с кем-то из зарубежных представителей. Кто станет им — не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU