Путин встретится с главой Дагестана
Встреча состоится уже сегодня
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Президент России Владимир Путин встретится с руководителем Дагестана Владимиром Васильевым. Как уверяет пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, недавно пребывавший в больнице Васильев поправился и уже готов к полноценной встрече.
- Естественно, Дагестан для президента - это особый регион, особое внимание, поэтому встреча - очередная сверка часов, - сказал Песков.
Кроме этого, у Путина намечен телефонный разговор с кем-то из зарубежных представителей. Кто станет им — не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU