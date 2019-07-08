Появилось видео задержания расхитителей банкоматов в Ставрополе
Всего сотрудники МВД задержали девять человек
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В сеть выложили видеоролик, на котором запечатлели задержание банды молодых людей, которые вскрывали банкоматы. Запись первой опубликовала пресс-служба МВД России.
Видео представляет собой компиляцию нескольких других роликов. Из этого можно сделать вывод, что сотрудники задерживали злоумышленников порознь. Для этого пришлось действовать оперативно и тихо.
Ранее стало известно, что сотрудники МВД России совместно со ставропольским управлением и коллегами из ФСБ задержали банду, которая грабила банкоматы. В сумме они забрали 16 миллионов рублей.
Задержание расхитителей банкоматов в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU