Появилось видео задержания расхитителей банкоматов в Ставрополе

СЕГОДНЯ 14:19 2019-07-08T14:19:27+03:00

Всего сотрудники МВД задержали девять человек

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В сеть выложили видеоролик, на котором запечатлели задержание банды молодых людей, которые вскрывали банкоматы. Запись первой опубликовала пресс-служба МВД России.

Видео представляет собой компиляцию нескольких других роликов. Из этого можно сделать вывод, что сотрудники задерживали злоумышленников порознь. Для этого пришлось действовать оперативно и тихо.

Ранее стало известно, что сотрудники МВД России совместно со ставропольским управлением и коллегами из ФСБ задержали банду, которая грабила банкоматы. В сумме они забрали 16 миллионов рублей.

Задержание расхитителей банкоматов в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU