В Северной Осетии задержан браконьер, наловивший соколов на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:00 2019-07-08T15:00:24+03:00

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По версии следствия, на территории Камчатского края 41-летний выходец из Северной Осетии вместе с двумя сообщниками промышлял незаконной добычей соколов-кречетов, занесенных в Красную книгу России. По сообщению Следственного управления СКР Камчатского края, на «черном рынке» цена двух особей составляет порядка двух миллионов рублей. На преступную группировку заведено уголовное дело.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении организатора преступной группы.

Соколов-кречетов при участии орнитолога выпустили на волю.

ИСТОЧНИК KP.RU