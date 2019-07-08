В селе на Ставрополье открыли современную спортивную площадку

СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-08T15:03:36+03:00

Теперь в Прикумском есть два прекрасных поля для игры в стритбол, волейбол, гандбол и большой теннис

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Вечером воскресенья в селе Прикумском состоялось торжественное открытие многофункциональной спортивной площадки, возведенной в рамках реализации Программы поддержки проектов развития территорий муниципальных образований Ставропольского края, основанных на местных инициативах.

Два прекрасных поля для игры в стритбол, волейбол, гандбол и большой теннис теперь будут доступны жителям села ежедневно.

Как отметил на церемонии открытия первый заместитель главы администрации Минераловодского городского округа Вадим Малых, муниципалитет третий год подряд активно участвует в Программе поддержки местных инициатив. Так, в прошлом году, в числе прочих проектов, в Прикумском открывали Аллею Героев Соцтруда, а уже сегодня (спустя немногим более двенадцати месяцев) селяне пришли посмотреть на новую современную спортплощадку.

- Я надеюсь, что вклад в общее дело развития спорта в виде таких площадок не останется бесследным, и что юное поколение и сегодняшняя детвора будут играть здесь и беречь то, что для них сделали, - сказал Вадим Малых.

В рамках открытия для присутствующих выступили местные творческие коллективы, а начало будущим футбольным баталиям, которые обязательно пройдут на прорезиненном покрытии площадки, положил первый удар по воротам юного игрока местной команды.

Напомним, всего в текущем году в Минераловодском округе реализуют пять проектов в рамках краевой Программы поддержки местных инициатив. Так, неделей ранее были завершены работы на улице Взлётной посёлка Ленинский – здесь жители решили заасфальтировать дорогу. Впереди – открытие еще трех объектов: спортивных площадок в селе Нижняя Александровка и посёлке Новотерский, а также сквера в селе Нагутское.

ИСТОЧНИК KP.RU