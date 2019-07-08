Алан Дзагоев рассказал, когда вернется на поле

СЕГОДНЯ 15:04 2019-07-08T15:32:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Алан Дзагоев во время общения с болельщиками заявил, что в скором времени может вернуться к играм. Напомним, в феврале этого года 29-летний осетинский футболист повредил переднюю крестообразную связку правого колена в товарищеском матче с испанской "Картахеной".

- Настроение у меня всегда боевое. Была серия травм, но сейчас я восстанавливаюсь. В конце августа- начале сентября надеюсь вернуться к полноценным тренировкам, выступать за ЦСКА в играх, - цитирует Дзагоева РИА "Новости".

Напомним, ранее осетинский футболист подписал новый двухлетний контракт с армейским клубом.

ИСТОЧНИК KP.RU