Алан Дзагоев рассказал, когда вернется на поле
Футболист ЦСКА получил травму в феврале
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Алан Дзагоев во время общения с болельщиками заявил, что в скором времени может вернуться к играм. Напомним, в феврале этого года 29-летний осетинский футболист повредил переднюю крестообразную связку правого колена в товарищеском матче с испанской "Картахеной".
- Настроение у меня всегда боевое. Была серия травм, но сейчас я восстанавливаюсь. В конце августа- начале сентября надеюсь вернуться к полноценным тренировкам, выступать за ЦСКА в играх, - цитирует Дзагоева РИА "Новости".
Напомним, ранее осетинский футболист подписал новый двухлетний контракт с армейским клубом.
ИСТОЧНИК KP.RU