2019-07-08T15:17:53+03:00
Происшествия

Три бандита осуждены на Ставрополье за тяжкие преступления, один все еще на свободе

В Кисловодске члены вооруженной банды грабили, разбойничали, имели дело с наркотиками и оружием
Полина ШАПОШНИКОВА
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Главарь получил 14 летГлаварь получил 14 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье осуждены члены вооруженной банды под предводительством жителя Кисловодска Минаса Акопяна. Он вместе с сообщниками грабил, разбойничал и имел дело с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

В марте 2017 года кисловодчанин был задержан с поличным во время вымогательства круглой суммы у бизнесмена из Кисловодска. При досмотре у главаря банды изъят пистолет «Макарова» и два свертка с наркотиками.

С апреля по сентябрь 2017 года правоохранители задержали еще двух участников банды — Ваге Барсегяна и Мишу Микаеляна. Была установлена причастность банды к 7 особо тяжким преступлениям.

12 апреля 2019 года суд назначил Микаеляну 10 лет колонии строгого режима со штрафом 200 тысяч рублей.

Акопян за свои преступления отсидит 14 лет в колонии и заплатит 300 000 рублей. Барсегян отбудет 12 лет в тюрьме и заплатит 200 тысяч рублей.

Еще одного члена банды ищут, сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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