В Карачаево-Черкесии проверяют органы, ответственные за льготные лекарства
В Карачаево-Черкесии начались проверки людей, которые должны организовать поставку льготных лекарств. Сомнения о качестве работы возникли после жалобы местной жительницы во время прямой линии. За проверкой будут следить сотрудники Следственного комитета по республике, передает их пресс-служба.
- Аминат Едиева во время Прямой линии с Президентом Российской Федерации обратилась с проблемой, которую не могут решить на местах чиновники. Суть вопроса заключалась в том, что она как льготник имеет право на получение рецептурных препаратов, но не получает лекарства в должном объеме, - сказано в сообщении.
Женщине приходилось экономить, чтобы обеспечить себя медикаментами самой. Сейчас следователи решают её вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU