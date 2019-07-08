2019-07-08T15:27:19+03:00
Общество

В Карачаево-Черкесии проверяют органы, ответственные за льготные лекарства

Все началось после обращения местной жительницы к Путину
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Карачаево-Черкесии начались проверки людей, которые должны организовать поставку льготных лекарств. Сомнения о качестве работы возникли после жалобы местной жительницы во время прямой линии. За проверкой будут следить сотрудники Следственного комитета по республике, передает их пресс-служба.

- Аминат Едиева во время Прямой линии с Президентом Российской Федерации обратилась с проблемой, которую не могут решить на местах чиновники. Суть вопроса заключалась в том, что она как льготник имеет право на получение рецептурных препаратов, но не получает лекарства в должном объеме, - сказано в сообщении.

Женщине приходилось экономить, чтобы обеспечить себя медикаментами самой. Сейчас следователи решают её вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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