2019-07-08T15:59:52+03:00
Общество

Космос приблизится к Ставропольскому краю

Ставропольцы в июле увидят полет международной космической станции и затмение
Полина ШАПОШНИКОВА
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Макетный блок космической станции `Мир`Макетный блок космической станции `Мир`Фото: Иван ВИСЛОВ
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С 8 июля жители Ставропольского края должны чаще посматривать в небо, чтобы не пропустить несколько интересных астрономических явлений: хорошую видимость пролета международной космической станции, близкое сияние Сатурна и лунное затмение.

Три недели невооруженным глазом можно будет рассматривать МКС, которая похожа на яркую звезду, быстро перемещающуюся с запада на восток. Ярче всего МКС будет светить 17 июля около 23:35. Сегодня ночью ее можно было видеть около 1:13. Ночью 9 июля присмотритесь к небу в 00:26. МКС – один из самых ярких объектов на небе, созданных человеком.

16 июля состоится частичное лунное затмение. А следующее будет только в 2025 году.

В ночь с 9 на 10 июля Сатурн приблизится к земле на расстоянии 1.351 млрд. километров от Земли, и это лучший момент для его наблюдений. Планету следует искать у юго-восточного горизонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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