2019-07-08T16:03:30+03:00
Происшествия

Страшное ДТП со свадебным кортежем в Дагестане попало на видео

Есть пострадавшие
Богдан РЕШЕТНИКОВ
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На видео очевидец заснял ДТП с участием нескольких машин. Авария произошла рядом с Дербентом. По словам очевидцев, одна из машин кортежа оказалась на встречной полосе. Там она столкнулась с другим автомобилем.

Свидетели аварии отмечают, что свадебный кортеж ехал с нарушением правил. В Дагестане это не редкость. Кортежи нарушают ПДД и провоцируют дорожные происшествия. На кадрах видно, что автомобили получили серьезные повреждения. Официально ДТП еще не прокомментировали, однако, по предварительным данным, в аварии есть несколько пострадавших.

Страшное ДТП со свадебным кортежем в Дагестане попало на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU

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