На Ставрополье разыскивают бесследно пропавшего золотодобытчика из Амурской области

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-08T16:07:44+03:00

Владимир Свитайлов пропал с участка золотодобычи в 2018 году

Мужчину со шрамом на правой брови ищут с 2018 года

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Следователи Амурской области просят помощи в поиске без вести пропавшего мужчины. 31-летний Владимир Свитайлов в конце сентября прошлого года ушел с участка золотодобычи в районе поселка Берегового Зейского района и пропал.

Мужчина высокого роста, среднего телосложения, голубоглазый, со смуглой кожей, коротко стриженными русыми волосами, тонкими губами.

У пропавшего есть шрам на правой брови, родинка на правом виске и красно-синяя абстрактная татуировка на левом плече.

Всех, кому известно что-то о судьбе Свитайлова, просят позвонить по телефонам: (4162)22-14-27, +7(924) 744-00-20, или на короткий номер 102.

ИСТОЧНИК KP.RU