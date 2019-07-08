На Ставрополье разыскивают бесследно пропавшего золотодобытчика из Амурской области
Следователи Амурской области просят помощи в поиске без вести пропавшего мужчины. 31-летний Владимир Свитайлов в конце сентября прошлого года ушел с участка золотодобычи в районе поселка Берегового Зейского района и пропал.
Мужчина высокого роста, среднего телосложения, голубоглазый, со смуглой кожей, коротко стриженными русыми волосами, тонкими губами.
У пропавшего есть шрам на правой брови, родинка на правом виске и красно-синяя абстрактная татуировка на левом плече.
Всех, кому известно что-то о судьбе Свитайлова, просят позвонить по телефонам: (4162)22-14-27, +7(924) 744-00-20, или на короткий номер 102.
ИСТОЧНИК KP.RU