Каскадер поневоле: водитель бензовоза на Ставрополье спас заправку от взрыва

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-08T16:43:30+03:00

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На заправке в селе Чернолесском Новоселицкого района 7 июля случился пожар. Водитель бензовоза с 200 литрами дизельного топлива припарковался на заправке. Но как только 53-летний водитель оставил кабину ГАЗа, в ней что-то загорелось.

Мужчина кинулся отгонять машину подальше от бочек с бензином, но в ходе движения в машине раздался хлопок. Водитель выпрыгнул из кабины на ходу и сломал ногу, а ГАЗ поехал дальше без «пилота» . Через пару метром машина вылетела в кювет и взорвалась.

Водитель с переломом и ожогами был доставлен в больницу Буденновска. А пожарные около часа тушили машину и сухую траву, сообщили в ГУ ПАСС СК.

ИСТОЧНИК KP.RU