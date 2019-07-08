2019-07-08T17:49:16+03:00
Общество

Кавказ меньше других «болеет головой»

Таковы данные ученых
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева поработали со статистикой того, сколько в России зафиксировано случаев психиатрических заболеваний.

Рейтинг возглавили регионы за Уральскими горами, лучшие показатели у Северного Кавказа. Так, в Чечне за 2018 год на сто тысяч человек зарегистрировано 955 случаев заболевания, в Ингушетии — 1157,8 случаев, в Северной Осетии — 1262,7, а в КБР — 1447,4.

Самым распространенным диагнозом в России являются расстройства непсихотического характера. Такими можно считать невроз, легкую депрессию и подростковые поведенческие отклонения. Ими страдают около двух миллионов россиян. Вторыми по распространенности считаются шизофрения и психоз, третьим — умственная отсталость.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Ставрополя сняли видео кормления лисицы с рук
Гандболистка из клуба «Ставрополье» утонула в Польше
В Ставрополе на «Эскоме» нарушался Трудовой кодекс
Каскадер поневоле: водитель бензовоза на Ставрополье спас заправку от взрыва
Валентина Матвиенко защищает бренд КМВ
Матвиенко заявила в Ставрополе: «Нам нужен бэби-бум»
На Ставрополье разыскивают бесследно пропавшего золотодобытчика из Амурской области
Страшное ДТП со свадебным кортежем в Дагестане попало на видео
Космос приблизится к Ставропольскому краю
В Карачаево-Черкесии проверяют органы, ответственные за льготные лекарства
Три бандита осуждены на Ставрополье за тяжкие преступления, один все еще на свободе
Алан Дзагоев рассказал, когда вернется на поле
В селе на Ставрополье открыли современную спортивную площадку
В Северной Осетии задержан браконьер, наловивший соколов на 2 миллиона рублей
Появилось видео задержания расхитителей банкоматов в Ставрополе
Путин встретится с главой Дагестана
Борца с наркотиками в Дагестане признали виновным
Валентина Матвиенко прибыла в Ставрополь