Кавказ меньше других «болеет головой»

СЕГОДНЯ 17:49 2019-07-08T17:49:16+03:00

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Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева поработали со статистикой того, сколько в России зафиксировано случаев психиатрических заболеваний.

Рейтинг возглавили регионы за Уральскими горами, лучшие показатели у Северного Кавказа. Так, в Чечне за 2018 год на сто тысяч человек зарегистрировано 955 случаев заболевания, в Ингушетии — 1157,8 случаев, в Северной Осетии — 1262,7, а в КБР — 1447,4.

Самым распространенным диагнозом в России являются расстройства непсихотического характера. Такими можно считать невроз, легкую депрессию и подростковые поведенческие отклонения. Ими страдают около двух миллионов россиян. Вторыми по распространенности считаются шизофрения и психоз, третьим — умственная отсталость.

ИСТОЧНИК KP.RU