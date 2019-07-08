2019-07-08T20:19:08+03:00
Общество

Прогулка «японской Лолиты» взбудоражила ставропольцев

Девушка в необычном наряде поразила и привлекла жителей города
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Девушка взбудоражила ставропольцев своей смелостьюДевушка взбудоражила ставропольцев своей смелостьюФото: Социальные сети
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В социальных сетях Ставрополья живо обсуждают девушку, гулявшую по улицам краевой столицы в достаточно откровенном и нетривиальном наряде. Раскованность барышни многих потрясла — не каждый способен выйти на прогулку в костюме, напоминающем одежды викторианской эпохи, белых кружевных гольфах и с зонтом. Тем более, если весь наряд выполнен в ярко-розовых тонах.

Пользователи тут же нарекли девушку «японской лолитой». Только вот мнения о её дефиле разделились: некоторые считали его непозволительной вольностью, другие замечали, что такое отношение к красавице — ханжество. А люди в ярких и нестандартных костюмах раскрашивают будничные картины в необычные и приятные тона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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