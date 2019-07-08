Прогулка «японской Лолиты» взбудоражила ставропольцев

СЕГОДНЯ 20:19 2019-07-08T20:19:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ставрополья живо обсуждают девушку, гулявшую по улицам краевой столицы в достаточно откровенном и нетривиальном наряде. Раскованность барышни многих потрясла — не каждый способен выйти на прогулку в костюме, напоминающем одежды викторианской эпохи, белых кружевных гольфах и с зонтом. Тем более, если весь наряд выполнен в ярко-розовых тонах.

Пользователи тут же нарекли девушку «японской лолитой». Только вот мнения о её дефиле разделились: некоторые считали его непозволительной вольностью, другие замечали, что такое отношение к красавице — ханжество. А люди в ярких и нестандартных костюмах раскрашивают будничные картины в необычные и приятные тона.

ИСТОЧНИК KP.RU