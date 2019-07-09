Студентов Ставрополя ограбили на 130 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-09T09:23:13+03:00

Студентов на улице Ставрополя ограбили на 130 тысяч рублей

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Двое студентов из Ставрополя обратились в полицию. Парни сообщили, что трое мужчин прыснули им в глаза из перцового баллончика и похитили имущество.

Полицейские нашли подозреваемых, один из них уже был судим за подобное преступление.

В отделении злоумышленники дали признательные показания. Общий ущерб потянул на сумму больше 130 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU