Чеченский спецназовец сбил крышку бутылки пулей в рамках bottlecapchallenge
Всемирный челлендж bottlecapchallenge дошел и до Чечни, где местные жители соревнуются в изощренности своего метода сбить крышку бутылки. Пока кто-то сбивает цель ногой, делая разворот или даже отрываясь от земли, чеченские спецназовцы решили усложнить задачу.
В сети появилось видео, на котором мужчина сбивает крышку пистолетным выстрелом. Для этого он отошел от бутылки на пять шагов и оттуда метко попал в цель. От удара крышка слегка подлетела и упала недалеко от самой бутылки. Зоркий выстрел не удивил исполнителя, и после попадания он без слов отошел в сторону.
Чеченский спецназовец сбивает крышку бутылки пулей.
ИСТОЧНИК KP.RU