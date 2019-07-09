Чеченский спецназовец сбил крышку бутылки пулей в рамках bottlecapchallenge

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-09T09:48:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Всемирный челлендж bottlecapchallenge дошел и до Чечни, где местные жители соревнуются в изощренности своего метода сбить крышку бутылки. Пока кто-то сбивает цель ногой, делая разворот или даже отрываясь от земли, чеченские спецназовцы решили усложнить задачу.

В сети появилось видео, на котором мужчина сбивает крышку пистолетным выстрелом. Для этого он отошел от бутылки на пять шагов и оттуда метко попал в цель. От удара крышка слегка подлетела и упала недалеко от самой бутылки. Зоркий выстрел не удивил исполнителя, и после попадания он без слов отошел в сторону.

Чеченский спецназовец сбивает крышку бутылки пулей.

ИСТОЧНИК KP.RU