Сон за рулем мог стать причиной смерти двух мужчин на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-09T09:51:25+03:00

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В Петровском районе около 4 утра 9 июля водитель «Ниссан Примера» съехал с дороги и допустил опрокидывание. На месте ДТП умерли 24-летний водитель и 27-летний пассажир. Предполагается, что причиной аварии стал сон за рулем.

Погибшие не были пристегнуты ремнями безопасности, из-за чего при опрокидывании выпали из боковых окон и получили смертельные травмы. Погибший водитель за рулем всего несколько месяцев, сообщили в пресс-службе УИГБДД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU