2019-07-09T09:56:39+03:00
Происшествия

Экс-пожарному на Ставрополье грозит срок за отдых на работе

Мужчина отдыхал в Турции, а в документах указал будто находится на работе
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Туркменском районе бывший начальник пожарно-спасательной части обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.

В 2018 году он составил табель учета использования рабочего времени, где внес записи будто бы он работает, хотя сам в это время отдыхал в Турции. Согласно табелю получил он и зарплату.

Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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