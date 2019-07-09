Экс-пожарному на Ставрополье грозит срок за отдых на работе
Мужчина отдыхал в Турции, а в документах указал будто находится на работе
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В Туркменском районе бывший начальник пожарно-спасательной части обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге.
В 2018 году он составил табель учета использования рабочего времени, где внес записи будто бы он работает, хотя сам в это время отдыхал в Турции. Согласно табелю получил он и зарплату.
Сейчас уголовное дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU